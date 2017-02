Düsseldorf - Der US-Arbeitsmarkt bot am Freitag sowohl Licht als auch Schatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der Aufbau neuer Arbeitsstellen habe einerseits mit 227.000 die Markterwartungen von 175.000 deutlich übertroffen. Zwar sei der Jobaufbau für die beiden letzten Monate des vergangenen Jahres um insgesamt 39.000 Stellen nach unten revidiert worden, aber der durchschnittliche Zuwachs in 2016 sei um je 7.000 Stellen pro Monat nach oben revidiert worden.

