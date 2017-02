Vielleicht kommen vorläufige Zahlen zum Gesamtjahr 2016 bzw. zum abgelaufenen Quartal vorab, aber ausschließen kann man nicht, dass die Investoren bis zum geplanten Termin der Veröffentlichung des Jahresabschlusses am 16. März warten müssen, bis sie absehen können, wie die für die Salzsparte von K+S (ISIN DE000KSAG888) wichtigen Wintermonate gelaufen sind.

Solange ist man auf sich gestellt und orientiert sich an einzelnen Meldungen (die sich indes zuletzt rarmachten), an Herauf- oder Herabstufungen seitens der Analysten (die bei K+S jedoch weit variieren) und am Chart. Letzterer ist aktuell das entscheidende Element, vor allem natürlich für die kurzfristigen Akteure. Und der sieht brenzlig aus. So, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...