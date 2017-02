DE0009848119

Unsere Auswertung zeigt, welche zehn Fonds im vergangenen Jahr am häufigsten auf FondsDISCOUNT.de aufgerufen wurden. Das Ranking enthält viele Klassiker, aber auch Überraschungen.Betrachtet man die zehn meistgeklickten Fonds auf FondsDISCOUNT.de, hielten sich Aktienfonds und Mischfonds im vergangenen Jahr die Waage. Mit Abstand am häufigsten aufgerufen wurde der DWS Top Dividende (ISIN:). Der rund 18,5 Milliarden schwere Dividendenfonds konnte mit einer Ein-Jahres-Performance von 10,01 Prozent überzeugen, in fünf Jahren waren es 70,09 Prozent (Stand: 6. Februar 2017, Quelle: FWW). Fondsmanager Thomas Schüssler streut das Fondsvermögen weltweit auf hochkapitalisierte Werte mit einer hohen Dividendenrendite. Aktuell dominieren die USA mit 41,30 Prozent das Portfolio, nach Branchen liegen Konsumgüterhersteller, Telekommunikationsdienstleister und der Gesundheitssektor vorne.

