FXStreet - Der EUR/USD zieht sich von seinem Tageshoch aus dem Bereich der 1,0790 zurück und so findet der Handel am Tagestief von 1,0742 statt. Die europäischen Aktien stehen unter Abwärtsdruck. Die deutschen Fabrikbestellungen sind auf Monatsbasis um 5,2 % gestiegen, was dem höchsten Stand seit 2014 entspricht und auf Jahresbasis beträgt das Wachstum 8,1 %. Die Daten sind sehr ermutigend, da das Land über eine starke wirtschaftliche Expansion verfügt. Das EU Sentix Investorenvertrauen ...

