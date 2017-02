München (ots) -



- Die 33-jährige Österreicherin kommt als Moderatorin sowie Reporterin und übernimmt die Leitung des VIP-Ressorts - Der erste Einsatz für die RTL II News ist im September 2017



Kathi Wörndl wechselt vom österreichischen Privatsender Servus TV zu RTL II. Bei den RTL II News wird sie ab 1. September 2017 das VIP-Ressort verantworten. Zudem ist sie als Reporterin unterwegs und moderiert im Wechsel mit Sandra Kuhn, Christoph Hoffmann und Steffi Brungs das Nachrichtenformat.



Verstärkung für das Team der RTL II News: Ab 1. September 2017 ist Kathi Wörndl als Moderatorin und Reporterin für die RTL II News im Einsatz. Zudem trägt sie die Verantwortung für das VIP-Ressort. Dessen bisherige Leiterin Steffi Brungs übernimmt das Ressort Gesellschaft. Wörndl war seit 2009 bei ServusTV / Red Bull Mediahouse unter anderem als Moderatorin für das Frühstücksfernsehen und ihren wöchentlichen Promi-Talk "Einfach Kathi" im Einsatz. Dazu moderierte sie zahlreiche große Live-Events im Unterhaltungs-/Kultur- oder Sportbereich. Zuvor stand sie unter anderem für SAT.1 Österreich vor der Kamera und war zudem mehr als zehn Jahre für die Salzburger Nachrichten tätig.



Matthias Walter, Chefredakteur RTL II: "Kathi Wörndl ist eine etablierte Journalistin und Moderatorin. Im österreichischen Fernsehen ist sie seit Jahren ein bekanntes und beliebtes Gesicht. Umso mehr freut es mich, dass wir sie für die RTL II News gewinnen konnten."



Kathi Wörndl: "Mein Herz tanzt Tango! Die RTL II News sind eine feste Größe in der deutschen TV-Landschaft. Ich freue mich, ein Teil des großartigen Teams zu werden und ab September den Zuschauerinnen und Zuschauern live aus Berlin die aktuellsten News nach Hause liefern zu dürfen!"



Die "RTL II News" sind bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern die erfolgreichste TV-Nachrichtensendung um 20 Uhr*. In dieser Zielgruppe erreicht die Sendung einen Marktanteil von bis zu 24,6 Prozent.** Durchschnittlich werden bei den 14- bis 29-Jährigen 11,6 Prozent Marktanteil erzielt.*** Moderiert werden die "RTL II News" im regelmäßigen Wechsel von Sandra Kuhn, Christoph Hoffmann und Steffi Brungs.



