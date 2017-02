Berlin (ots/PRNewswire) -



Junge Unternehmen können sich für ein dreiwöchiges Förderprogramm bewerben. Auf die Gewinner warten bis zu 500.000 Euro.



Booking.com, das weltweit führende Online-Buchungsportal für Unterkünfte aller Art, hat heute das Förderprogramm "Booking.com Booster" vorgestellt. Ziel ist es, weltweit Start-ups zu finden, zu beraten und zu fördern, die die globale Tourismusbranche positiv beeinflussen möchten. Das Programm dauert drei Wochen und findet im Juni 2017 in Amsterdam statt. Die Teilnehmer haben am Ende die Chance um eine Fördersumme von bis zu 500.000 Euro zu pitchen.



"Mit Booking.com können Menschen mehr von der Welt erleben", so Gillian Tans, CEO von Booking.com. "Es gibt tausende wunderschöne und einzigartige Reiseziele auf dieser Erde. Mit dem "Booking.com Booster" möchten wir dazu beitragen, dass diese erhalten bleiben. Deshalb unterstützen wir Unternehmen aus dem Bereich des nachhaltigen Tourismus, schneller zu wachsen, damit ihr weltweiter Einfluss steigt."



Weitere Informationen finden Sie hier: https://booster.bookingcares.com/



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf der Presseseite (https://news.booking.com/de/) von Booking.com.



