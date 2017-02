Frankfurt - In der abgelaufenen Handelswoche zeigten sich die Staatsanleihemärkte nur wenig verändert, so die Experten von Union Investment.US-amerikanische Schatzanweisungen seien mit zehn Jahren Laufzeit unter geringen Schwankungen auf der Stelle getreten. Die Rendite habe dort knapp unterhalb der 2,5-Prozentmarke gelegen. Weder die jüngsten politischen Kapriolen der US-Regierung noch die US-Notenbank FED, die am Mittwoch getagt habe, hätten den Rentenmarkt in die eine oder andere Richtung zu bewegen vermocht.

Den vollständigen Artikel lesen ...