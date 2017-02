Frankfurt - Der Beginn des Jahres 2017 steht im Zeichen weltweit erhöhter politischer Unsicherheit, so die Deutsche Börse AG.Eventrisiken rund um den Brexit, die neue US-Regierung und die wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa würden innovative und effiziente Absicherungsinstrumente erfordern. Zusätzlich würden Marktteilnehmer eine zunehmende Zinsdynamik in Europa erwarten und die Inflationserwartungen würden steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...