Lieber Leser,

die VW-Aktie hat sich in den vergangenen zwei Monaten seit dem Ausbruch aus der Konsolidierungsphase, auf den wir übrigens hingewiesen haben, deutlich erholen können. Nach dem Ausbruch steht ein Wertgewinn von über 8,0 % zu Buche. Damit erreicht die Aktie das von uns anvisierte Ziel bzw. den ersten harten Widerstand und dreht hier mustergültig. Die Kurslücke, die in 2015 aufgrund des Dieselskandals gerissen wurde, ist somit geschlossen worden. In der Regel dreht der Kurs ...

