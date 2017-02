Berlin (ots) - Julian Reichelt, 36, seit 2014 Chefredakteur BILD Digital, übernimmt mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Funktion als Vorsitzender der BILD-Chefredaktionen. Er trägt damit die übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung für die BILD-Marke und steuert insbesondere die Strategie, Personalpolitik sowie die redaktionellen Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital. Mit der Zuordnung dieser Entscheidungsinstanz bei Julian Reichelt soll sichergestellt werden, dass auch nach dem Ausscheiden des ehemaligen BILD-Herausgebers Kai Diekmann die Marke BILD aus einer Hand geführt wird.



Verantwortlich für BILD Print bleibt Tanit Koch, 39, die seit dem 1. Januar 2016 die Funktion der Chefredakteurin innehat. Marion Horn, 51, bleibt ebenfalls wie bisher Chefredakteurin BILD am SONNTAG.



Peter Huth, 47, seit 2008 Chefredakteur der B.Z. und seit 2013 zusätzlich Stellvertreter des Chefredakteurs von BILD, wird ebenfalls mit sofortiger Wirkung Chefredakteur der WELT AM SONNTAG. In dieser Funktion berichtet er neben Arne Teetz, 49, Chefredakteur N24, und Oliver Michalsky, 53, Chefredakteur WELT Digital, an den Chefredakteur von WeltN24, Dr. Ulf Poschardt, 49. Nachfolger von Peter Huth als Chefredakteur der B.Z. wird Miriam Krekel, 39, derzeit Stellvertreterin des Chefredakteurs.



Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Der Erfolg von BILD als multimedialer Marke basiert ganz wesentlich auf der Überzeugung, dass Print und Digital ihre eigenen Stärken selbstbewusst ausspielen und gleichzeitig stets eng verzahnt arbeiten - sowohl bei der publizistischen Ausrichtung, als auch hinsichtlich der Arbeitsabläufe. Um dies sicher zu stellen, wird Julian Reichelt die übergeordnete Steuerung in enger einvernehmlicher Zusammenarbeit mit Tanit Koch, Marion Horn und Miriam Krekel übernehmen. Marion Horn wird ihren sehr erfolgreichen Kurs fortsetzen, eine leidenschaftliche Sonntagszeitung zu gestalten, die mehr und anders ist als die siebte Ausgabe der BILD-Zeitung. Tanit Koch wird BILD als Leitmedium so engagiert positionieren, wie bisher. Peter Huth hat die B.Z. als Magnet der Kreativen und als Beispiel für modernen Hauptstadt-Boulevardjournalismus positioniert. Dafür danke ich ihm und wünsche ihm für seine neuen Aufgaben bei der WELT AM SONNTAG ebenso viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass Miriam Krekel nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit auch als neue Chefredakteurin den besonderen Charakter der B.Z. erhalten und weiterentwickeln wird."



