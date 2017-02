Noch sind die Zahlen von Salzgitter für das vergangene Jahr nicht veröffentlicht, aber das Stahl-Unternehmen blickt bemerkenswert optimistisch in das angefangene Geschäftsjahr 2017. Dies ließ den Aktienkurs des Konzerns am Montagvormittag auch gleich um rund 2 % ansteigen. Der Grund für den Optimismus der Aktionäre lag in einem Interview des Firmenchefs Jörg Fuhrmann. Er erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...