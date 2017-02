Der E-Commerce-Riese Amazon.com (WKN:906866) hat vor Kurzem ein Patent zuerkannt bekommen, dass einen möglichen Eintritt in den Bereich selbstfahrende Autos mit sich bringen könnte. Das Patent deutet an, dass Amazon versucht, eine Technologie zu bauen, womit Fahrzeuge miteinander kommunizieren können, während sie sich annähern und dabei auf einem in beide Richtungen benutzbaren Fahrstreifen fahren.



Im Patent steht Folgendes:

Ein Straßenmanagementsystem kann Fahrstreifenkonfigurationen für eine Straße oder nur einen Teil einer Straße generieren. Dieses Straßenmanagementsystem kann die Reiserichtung für die einzelnen Fahrstreifen bestimmen und selbstfahrende Autos dahingehend steuern, dass sie bestimmte Fahrstreifen nutzen, wenn sie auf eine Straße auffahren.

Das Patent deutet an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...