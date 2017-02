Hamburg (ots) - Die ZEIT Verlagsgruppe und der DPV Deutscher Pressevertrieb, führender Full-Service-Nationalvertrieb und 100-prozentige Tochter von Gruner + Jahr, bestätigen ihre langjährige Partnerschaft im Pressevertrieb: Die beiden Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit in der vertrieblichen Betreuung von Abonnements und im Einzelverkauf sowie im digitalen Vertrieb für die nächsten Jahre verlängert.



Zu den Leistungen, die der DPV Deutscher Pressevertrieb für die ZEIT Verlagsgruppe übernimmt, zählen neben dem Full-Service im Einzelverkauf auch die Abo-Verwaltung, der Kundenservice sowie Aufgaben im Bereich Database-Marketing und im digitalen Vertrieb. In der ZEIT Verlagsgruppe erscheinen unter anderem DIE ZEIT, ZEIT WISSEN, ZEIT GESCHICHTE, ZEIT CAMPUS, ZEIT LEO und ZEIT STUDIENFÜHRER sowie WELTKUNST, KUNST UND AUKTIONEN und KUNSTQUARTAL.



Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer der ZEIT Verlagsgruppe: "Die intensive Ausschreibungsphase, durch die wir mit dem DPV und anderen Nationalvertrieben gegangen sind, hat uns klar bestätigt, dass wir mit dem DPV einen innovativen und wettbewerbsfähigen Partner an der Seite haben. Der DPV bietet uns einen hervorragenden Vertrieb in Print und Digital. Wir freuen uns sehr darauf, weiterhin mit den bekannten Kolleginnen und Kollegen zusammen zu arbeiten."



"Der DPV und die ZEIT Verlagsgruppe arbeiten seit Jahrzehnten eng zusammen. Dass unser Innovationsfokus und unser ganzheitlicher Ansatz im Pressevertrieb nun wieder überzeugt haben, freut uns sehr. Gemeinsam bieten wir den renommierten Medienmarken der ZEIT Verlagsgruppe einen schlagkräftigen Zeitschriftenvertrieb aus einer Hand", so Nils Oberschelp, Vorsitzender der Geschäftsführung DPV Deutscher Pressevertrieb.



