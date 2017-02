Hamburg (ots) - Maurice Ernst, Sänger der Band Bilderbuch, hat nie Au-pair und auch keine Weltreise gemacht - seiner Musikkarriere zu Liebe. "Ich bin schon ziemlich happy damit, dank dieser vielleicht fad wirkenden Sturheit da zu sein, wo ich jetzt bin mit Bilderbuch", so der Sänger im Gespräch mit dem Magazin NEON (Ausgabe 3/2017, ab 6. Februar im Handel).



Der 28-Jährige ist der Meinung, "jeder ist irgendwann irgendwie ein Langweiler." Sollte man sich selbst einmal langweilig vorkommen, hat Maurice eine Empfehlung: Dann "solltest du dich am besten ermahnen, in dich gehen und das, was du dir eh schon hunderttausendmal vorgenommen hast, endlich mal machen."



Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 3/2017) zu finden, die ab 6. Februar 2017 zum Preis von 3,80 Euro im Handel erhältlich ist.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



