Nach dem erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Dow-Punkten fehlt es der Wall Street am Montag an weiteren Treibern. Zum Wochenschluss hatten euphorisch aufgenommene Arbeitsmarktdaten und Deregulierungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump im Finanzsektor den Rückenwind zum erneuten Sprung über die Marke von 20.000 Punkten im Dow-Jones-Index geliefert. Doch zu Wochenbeginn mangelt es an Impulsen, zumal die Konjunkturagenda leer ist. Auch von Unternehmensseite kommt praktisch nichts. Händler sprechen davon, dass es dem US-Aktienmarkt nicht leicht fallen werde, den aktuellen Stand zu verteidigen. Der Aktienterminmarkt deutet aktuell immerhin auf einen gut behaupteten Handelsstart am Kassamarkt hin.

Da weder Daten und wichtige Unternehmensbilanzen anstehen, könnte sich der Blick der Anleger wieder auf die Politik richten. Am Markt machen Spekulationen die Runde, Trump könnte Einzelheiten seines Fiskal- und Wirtschaftsplans vorlegen. "Vom Präsidenten wird verlangt, dass er seinen vorläufigen Budgetplan am ersten Montag im Februar dem Kongress vorlegt, allerdings kommt es manchmal dabei auch zu Verzögerungen", sagt Analyst Charalambos Pissouros von IronFX.

Jede noch so kleine Information könne Licht ins Dunkel werfen und die Absichten der Regierung über die Ausweitung der Ausgaben aufzeigen. Vorschläge zur deutlichen Ausgabensteigerung könnten Anlegern signalisieren, dass die Trump-Administration sich ihren Wahlversprechen nach massiven Ausgabensteigerungen und Steuersenkungen verpflichtet fühle. Damit reduzierte sich zugleich die Unsicherheit über den fiskalpolitischen Kurs des Landes, heißt es im Handel.

