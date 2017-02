Wien - Nach zuletzt sehr datenreichen Tagen wird der Newsflow zur wirtschaftlichen Entwicklung bis Mitte Februar ruhiger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In dieser Woche stehe mit dem Sentix Index ein Stimmungsindikator an, welcher die Einschätzung von Finanzmarktakteuren erfasse. Oft spiegele das Ergebnis des Sentix den jüngsten Kursverlauf von Aktienbörsen wider, und so würden die Analysten eine geringfügige Verbesserung des Indikators ansetzen. Die Industriedaten seien dieses Mal von nachgelagertem Interesse.

