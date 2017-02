Wien - In den USA stehen diese Woche kaum relevante Datenveröffentlichungen an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Interessant dürften lediglich einige Zahlen zur Situation des Arbeitsmarktes sein. Die im JOLTS Bericht (Di.) ausgewiesenen offenen Stellen sowie die Erstmeldungen zur Arbeitslosenversicherung (Do.) dürften das positive Bild des US-Arbeitsmarktes weiter festigen. Das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan (Fr.) würden die Analysten mit einem Wert von 97,8 Punkten im Februar hingegen leicht schwächer erwarten, es bliebe aber dennoch auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015.

