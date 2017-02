Düsseldorf - Der Goldpreis ist gut ins neue Jahr gestartet, was gleichzeitig die technischen Perspektiven des Edelmetalls deutlich verbessert hat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Kurzfristig habe der Goldpreis allerdings markante Hürden in Form der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.218 USD) sowie der jüngsten Hochpunkte bei 1.219/25 USD unmittelbar vor der Brust. Mit anderen Worten: Ein Spurt über die angeführten Barrieren sei nötig, um neues Aufwärtspotenzial freizusetzen.

