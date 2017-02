MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dem geplanten Zusammenschluss des Gasekonzerns Linde mit seinem US-Konkurrenten Praxair droht zunehmend Widerstand von den Gewerkschaften. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur: "Linde braucht Praxair nicht." Ein gleichberechtigter Zusammenschluss erscheine zunehmend fraglich, die angestrebten Synergien gingen im Wesentlichen zu Lasten der Linde-Beschäftigten. Er sehe die Fusion "zunehmend kritischer".

Linde beschäftigt in Deutschland rund 8000 Mitarbeiter. Mit der Fusion entstünde der weltweit größte Industriegase-Konzern. Geführt würde er vom bisherigen Praxair-Chef Steve Angel in den USA. Wechsler sagte: "Die Holding in Europa erscheint nur noch als Feigenblatt."

Als Aufsichtsratschef des neuen Konzerns ist Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle vorgesehen. Gegen ihn läuft aber wegen Insiderverdachts ein Ermittlungsverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). IG-Metall-Chef Jörg Hofmann und IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis hatten dem "Manager Magazin" (Freitag) gesagt, der Insiderverdacht belaste die geplante Fusion./rol/DP/stw

ISIN US74005P1049 DE0006483001

