Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag nach schwachem Start deutlich erholt und notiert zur Mittagszeit entsprechend im Plus. Vor allem die defensiven Index-Schwergewichte legen zu, während diverse Industrietitel sich am anderen Ende der Tabelle aufhalten. Händler sprechen allerdings von einem ruhigen Geschäft: Am Mittwoch erst würden verschiedene Schweizer Blue Chips Jahresergebnisse publizieren, heisst es, erst dann sei von mehr Aktivität auszugehen. Gewisse Impulse für die Märkte könnte es nach 15.00 Uhr geben, wenn EZB-Präsident Mario Draghi zur Geldpolitik Stellung nimmt.

Die ökonomische Grosswetterlage präsentiere sich für die Aktienmärkte aber nach wie vor vielversprechend, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Die Weltwirtschaft scheine einen Gang höher zu schalten. Die Geldpolitik gebe derweil schlimmstenfalls etwas weniger Gas, bleibe aber weit davon entfernt, auf die Bremse zu drücken. Die Unternehmensgewinne, die wichtigste Bestimmungsgrösse für die Aktienmärkte, dürften von der konjunkturellen Belebung jedenfalls profitieren, heisst es.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt kurz nach 12 Uhr 0,29% auf 8'375,04 Punkte und liegt damit nur knapp unter dem Tageshoch. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,19% auf 1'332,78 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31% auf 9'160,59. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Plus, neun im Minus und zwei (CS und Kühne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...