Frankfurt am Main / Koblenz (ots) - Die Temperaturen sind frostig, die Witterung nasskalt. Gerade in den Wintermonaten ziehen wir uns gerne zurück und genießen Gemütlichkeit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden. Viele träumen dabei von der kuscheligen Wärme eines prasselnden Kaminfeuers und überlegen, sich kurzerhand eine moderne Feuerstätte anzuschaffen. Doch worauf sollten Verbraucher beim Kauf achten? Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. und die EFA - Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e.V., geben hierfür wichtige Empfehlungen.



Große Auswahl an Farben, Formen und Funktionen



Moderne Feuerstätten - hierzu zählen Kaminöfen, Kachelöfen, Heizkamine und Pellet-Öfen - stehen heutzutage dank ihrer hochentwickelten Gerätetechnik für eine wirtschaftliche und umweltgerechte Verbrennung. In der Regel lassen sich diese in jeder Wohnung aufstellen, die Zugang zu einem Schornstein hat. In großer Auswahl werden Geräte im Baumarkt, im Kaminstudio und im Fachhandel angeboten. Ob klassisch, rustikal oder avantgardistisch - Feuerstätten sind für jeden Geschmack und in allen Preisklassen zu haben.



Besonders wichtig: Beim Kauf sollte bewusst ein Ofen gewählt werden, der nicht nur zum Wohnstil passt, sondern die richtige Heizleistung für die Raumgröße hat. Hierfür ist der Fachmann der ideale Ansprechpartner. Denn ohne fachliche Beratung werden oft überdimensionierte Geräte gekauft, die den Raum überheizen und sich vom vermeintlichen Schnäppchen zum Preishammer entwickeln.



Der Schornsteinfeger hilft



Ist die passende Feuerstätte gefunden, empfiehlt es sich, bereits zu diesem Zeitpunkt den Bezirksschornsteinfeger in die Planung einzubeziehen. Schließlich prüft er die örtlichen Gegebenheiten und beurteilt, ob der vorhandene Schornstein für die neue Feuerstätte geeignet oder wie dieser eventuell an die moderne Verbrennungstechnik anzupassen ist. Nach dem Einbau kontrolliert der Schornsteinfeger die sichere Abführung der Rauchgase und die Einhaltung aller notwendigen Vorschriften. Mehr Informationen unter www.ratgeber-ofen.de.



