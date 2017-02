Köln (ots) -



- Ausgezeichnet wurden ein Flüchtlingsprojekt zur Bienenzucht und Imkerei, ein Gehörlosenprojekt sowie ein 3D-Druckverfahren für Prothesen



- RWTH Aachen, Universität zu Köln und TU München sind die Gewinner der diesjährigen Ford College Community Challenge



- Ford stiftet Preisgeld in Höhe von 15.000 US-Dollar für studentische Projekte zum Thema "Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft"



Die RWTH Aachen, die Universität zu Köln sowie die TU München sind die drei großen Gewinner der diesjährigen Ford College Community Challenge. Bei der offiziellen Preisverleihung in Köln überreichte Volker Ehrentraut, Diversity Manager bei Ford Deutschland, den Vertretern der drei Gewinnerprojekte die auf jeweils 5.000 US-Dollar dotierten Auszeichnungen.



Mit "Townbee" überzeugten Studenten der TU (Technische Universität) München: Unter Anleitung von Münchener Imkern erlernen Flüchtlinge die wichtigsten Aspekte der Bienenzucht, installieren Bienenvölker auf den Dächern teilnehmender lokaler Unternehmen und übernehmen im Anschluss eigenverantwortlich deren Pflege. Damit nimmt "Townbee" gleich zwei gesellschaftliche Probleme in Angriff: den Artenschutz der in ihrer Funktion als Bestäuber für unser Ökosystem unverzichtbaren Bienen sowie die Integration von Flüchtlingen in das Sozial- und Arbeitsleben. Ziel ist es, das Projekt vollständig durch den Verkauf des selbst produzierten Honigs zu finanzieren.



Gehörlose Menschen besser in die Gesellschaft einzubeziehen und Raum für Kommunikation zwischen Hörenden und Hörgeschädigten zu schaffen, ist das Ziel des Projektes "Café ohne Worte" von Studenten der Universität zu Köln. Durch die gleichnamige Event Agentur werden Veranstaltungen zum Thema Gehörlosigkeit und Inklusion organisiert, bei denen Hörgeschädigte arbeiten und somit in Kontakt mit Hörenden treten.



Einen ganz anderen Ansatz verfolgten Studenten der RWTH (Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule) Aachen mit dem Projekt "AmaPro". Mithilfe modernster 3D-Druck-Technologie sollen kostengünstige Prothesen hergestellt und in Zusammenarbeit mit einem sozialen Partner in Casablanca, Marokko, an Bedürftige vertrieben werden.



"Die große Bandbreite der eingereichten Projekte hat uns sehr gefreut und beeindruckt. Alle Vorschläge stellten innovative Ideen, großes Engagement für die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft sowie das unternehmerische Können der teilnehmenden Studenten unter Beweis", so Volker Ehrentraut anlässlich der Preisverleihung. "Wir sind gespannt auf die weitere Umsetzung dieser drei Projekte!"



Seit nun bereits neun Jahren findet die Ford College Community Challenge in einer Vielzahl von Ländern statt, darunter die USA, Großbritannien, Brasilien, China sowie mehrere afrikanische Länder. Insgesamt wurden bereits über 2 Millionen US-Dollar Preisgelder an Studententeams weltweit vergeben. In Deutschland läuft das Programm seit zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem an über 30 deutschen Universitäten und Hochschulen gemeinnützig tätigen Partnerverein Enactus.



Weitere Informationen zu der Ford College Community Challenge finden Sie unter https://www.fordblueovalnetwork.org/ford-college-community-challenge und zu den Projekten unter http://enactus.de/.



