BM BRAND MEDIA baut zum Jahresstart seine Position als erfolgreicher Premium-Vermarkter im Gesundheitsbereich aus. Ab sofort übernimmt BM BRAND MEDIA die Anzeigenvermarktung des ZEIT Verlages für die Branchen OTC, Apothekenkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel.



BM BRAND MEDIA unterstützt damit die Vermarktung von ZEIT DOCTOR, der wöchentlichen ZEIT DOCTOR-Seite in der ZEIT, von ZEIT WISSEN sowie ZEIT LEO und der ZEIT LEO Familienzeit.



ZEIT DOCTOR erscheint vierteljährlich als Magazin-Beilage in der Gesamtauflage der ZEIT, der Nr. 1 nach Reichweite und Auflage im Markt der Qualitätszeitungen. Damit erreicht ZEIT DOCTOR eine Auflage von 504.331 Exemplaren (verkaufte Auflage DIE ZEIT, IVW IV/2016). Das Magazin bietet Orientierung und punktet mit Fachwissen, genauer Recherche und einer ganzheitlichen Perspektive. ZEIT DOCTOR richtet sich sowohl an ZEIT-LeserInnen mit Interesse an Gesundheitsthemen, als auch an Fachleute aus dem Bereich Medizin und Gesundheit. Außerdem erscheint ZEIT DOCTOR alle zwei Wochen als Seite im Ressort Wissen in der ZEIT. Dabei geht es um Interessantes und Überraschendes aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Bewegung oder Psychologie.



Komplettiert wird das ZEIT-Portfolio für BM BRAND MEDIA mit ZEIT WISSEN, dem zweimonatlichen Magazin mit einer Reichweite von über 1 Mio. LeserInnen (AWA 2016). Zu den Titeln, die BM BRAND MEDIA vermarktet, gehört auch ZEIT LEO, das Kindermagazin der ZEIT, das mit der Beilage "Familienzeit" erscheint, die sich gezielt an Eltern richtet.



Matthias Weidling, Gesamtanzeigenleiter ZEIT Verlag: "Der ZEIT Verlag hat seine Kompetenz im Bereich Gesundheit in den letzten Jahren deutlich ausgebaut, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Einführung von ZEIT DOCTOR. Wir freuen uns, dass wir mit BM Brand Media einen starken Vermarktungspartner an unserer Seite für diese Themen haben."



"Die starken Marken der ZEIT-Familie stehen für höchste journalistische Qualität und passen nicht nur hervorragend in unser Portfolio, sondern sind auch in punkto Reichweite und Zielgruppenabdeckung eine sehr erfolgversprechende Ergänzung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und können der Gesundheitsbranche wirkungsstarke, maßgeschneiderte und hochwertige Kommunikationslösungen anbieten", so Hilleken Zeineddine, Geschäftsführerin BM BRAND MEDIA.



Neben den langjährig im Gesundheitssegment erfolgreichen Frauenmagazinen FÜR SIE, PETRA und VITAL wird ab März 2017 außerdem ein neuer Healthtitel aus dem JAHRESZEITEN VERLAG das Portfolio verstärken: Der Verlag arbeitet aktuell an FEEL GOOD, einem neuartigen vierteljährlichen Gesundheitsmagazin für junge Frauen ab 30 Jahren.



BM BRAND MEDIA steht für "Frauen. Premium. Luxus." und vermarktet seit 2011 das wachsende Qualitätsportfolio des Hamburger JAHRESZEITEN VERLAGES mit Marken wie FÜR SIE, PETRA, VITAL MERIAN, DER FEINSCHMECKER und A&W Architektur und Wohnen. 2016 hat der JAHRESZEITEN VERLAG erfolgreich die Titel FOODIE und Robb Report Deutsche Ausgabe eingeführt und für 2017 mindestens zwei weitere Neueinführungen angekündigt. Damit ist BM BRAND MEDIA einer der größten deutschen Crossmedia-Anbieter und steht für kreative und intelligente Kommunikationslösungen und hohe Reichweiten.



