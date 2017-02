Die Zusammenarbeit zwischen Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) und Acacia Mining hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Acacia übernimmt 50 Prozent der Anteile an dem Goldprojekt South Hounde in Burkina Faso - ein Schritt, der in einem Übereinkommen der beiden Gesellschaften aus dem Jahr 2014 für den ersten Teil der Partnerschaft als Ziel vorgesehen war.

