Stuttgart - Reger Handel vergangene Woche an der Börse Stuttgart auch in der Wandelanleihe (ISIN XS0592528870/ WKN A1GNGG) der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064). Die Anleihe im Volumen von 515,12 Millionen Euro wird mit 4,25 Prozent p.a. verzinst, so die Börse Stuttgart.

