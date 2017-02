Stuttgart - Hohe Umsätze von rund 10 Millionen Euro verbuchte in der vergangenen Handelswoche die bis Oktober 2019 laufende französische Staatsanleihe (ISIN FR0010776161/ WKN A1AJSV), so die Börse Stuttgart.Diese sei mit einem Kupon von 3,75 Prozent ausgestattet, was bei einem Kurs von aktuell 111,28 Prozent allerdings lediglich einer Rendite von -0,46 Prozent entspreche. Einige Anleger dürften daher das Papier in das neue französische Staatspapier (ISIN FR0013234333/ WKN A19CGY) mit Laufzeit bis Juni 2039 getauscht haben. Der 7 Milliarden Euro schwere Bond werde mit 1,75 Prozent p.a. verzinst. Bei einem aktuellen Kurs von 97,69 Prozent rentiere die Anleihe damit bei 1,88 Prozent. (Ausgabe 4 vom 03.02.2017) (06.02.2017/alc/n/a)

