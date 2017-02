PARIS (dpa-AFX) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas sieht 2017 wachsende Risiken auf all jene Unternehmen aus dem Rohstoffsektor zukommen, die wie Aurubis am Ende der Lieferkette stehen. Die zunehmende Verknappung von Kupfer und Zink dürfte sich mittelfristig negativ auf die Schmelz- und Raffininierlöhne auswirken, schrieb Analyst Daniel Lurch in einer Branchenstudie vom Montag und stufte die Aktie von Europas größter Kupferhütte von "Outperform" auf "Neutral" ab. Das Kursziel senkte er zugleich von 58 auf 57 Euro und sieht damit aktuell nur noch ein Aufwärtspotenzial von etwas weniger als 10 Prozent.

Im angelaufenen neuen Jahr sei die Förderung von Kupfer und Zink verringert worden, was zum einen auf die von China ergriffenen Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung zurückgehe sowie zum anderen auf die jüngsten Ankündigungen über umweltbedingte Bergwerksschließungen auf den Philippinen. Die Kupferpreise dürften zudem insbesondere auch wegen drohender Streiks in der chilenischen Escondida-Mine sowie der weiterhin ausstehenden Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Exporte des Grasberg-Minenbetreibers Freeport-McMoRan in Indonesien weiter steigen.

Entsprechend würden die Marktbedingungen härter und die zu erwartenden Angebotsengpässe stellten ein Risiko für die Schmelz- und Raffinierlöhne dar, die im Zuge des Verarbeitungsprozesses von Metallkonzentraten von den Minen an die Hütten gezahlt werden. "Die Preissetzungsmacht ist aktuell auf Seiten der Konzentratproduzenten", sprich der Bergbaukonzerne, schrieb Lurch, was keine guten Aussichten für die Ende des Monats anstehenden Vertragsverhandlungen von Unternehmen wie Aurubis, aber auch Boliden oder Nyrstar seien, die im Produktions- und Verarbeitungsbereich sowie der Vermarktung tätig sind.

Da für Aurubis der Schmelz- und Raffinierlohn der wichtigste Ergebnistreiber sei, dürften Investoren die hier lauernden Gefahren zunehmend berücksichtigen, erwartet der Analyst von Exane BNP. Sie dürften daher Aktien von Kupferminenbetreibern der Vorzug geben, zumal die Aurubis-Papiere auch mit Blick auf die aktuelle Aktienbewertung ausgereizt erschienen.

Im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 schätzt Lurch die Ergebnisdynamik von Aurubis allerdings dank eines Anstiegs der Verarbeitungsmenge, stärkerer Schrottmärkte, Kosteneinsparungen und positiver Währungseffekte durchaus positiv ein. Wenig überraschen sollte seines Erachtens dennoch, dass das erste Geschäftsquartal schwach verlaufen sein dürfte. Das Management von Aurubis will die Quartalszahlen am 13. Februar vorlegen und hatte bereits einen Rückgang der Rentabilität angekündigt.

Mit der Einstufung "Neutral" rechnet Exane BNP Paribas damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Gleichklang mit dem Sektor entwickeln wird./ck/la/das

