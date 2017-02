Die Aktienmärkte, allen voran die Wall Street in New York, verzeichnen fast täglich neue nominale Rekordstände. Aber auch an der deutschen Börse in Frankfurt geht es wieder in Richtung 12.000 beim deutschen Leitindex. Nach wie vor herrscht Anlagenotstand vor und viele konservative Anleger suchen nach seriösen Anlagealternativen in Zeiten der Nullzinspolitik der EZB.

Dividende als Zinsersatz

Gerade mit Blick auf die Nullzinspolitik rückt bei Aktien-Investments der Faktor Dividende in den Fokus. Oftmals wird davon gesprochen, dass die Dividende der "neue Zins" sei. Und blickt man ein wenig genauer auf den deutschen Kurszettel, so ist festzustellen, dass selbst jetzt noch einige interessante Dividendenwerte relativ moderat bewertet sind. Und da wären wir bei der Effecten-Spiegel AG. Die im Freiverkehr an den Börsen München und Stuttgart gehandelte Effecten-Spiegel AG mit Sitz in Düsseldorf betreibt Kapitalanlage für eigene Rechnung und gibt das gleichnamige, wöchentlich erscheinendes Börsenjournal heraus. Die Erlöse im Verlagsgeschäft werden ausschließlich über den Verkauf des Journals als Print oder in der digitalen Version erbracht. Substanzerhalt mit Kapitalsicherheit und regelmäßige Dividendenausschüttungen für die Aktionäre sind die strategischen Ziele der Kapitalanlage der Gesellschaft.

Aktien als Hauptinvestment

Dabei stellen Aktien das Hauptinvestment dar, ihre Auswahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...