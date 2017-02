Lieber Leser,

die Nordex-Aktie befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend, der zuletzt im September mit einem starken Down-Gap infolge enttäuschender Quartalszahlen an Dynamik hinzugewonnen hat. Der Kurs brach in diesem Zeitraum um mehr als 25 % auf 6,00 Euro je Aktie ein, ehe er seit November in eine Erholungsphase überging. Seitdem konnte der Titel in etwa 14 % an Wert gewinnen.

Down-Gap bleibt offen

Es ist in der Markttechnik bekannt, dass ein Schließen einer ...

