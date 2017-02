Dublin - Die Talfahrt der Ticketpreise hat Ryanair im zurückliegenden Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Nun wird Europas grösster Billigflieger auch beim Blick nach vorne vorsichtig. An der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis Ende März hielt Ryanair-Chef Michael O'Leary am Montag zwar fest. Der Preisdruck dürfte aber anhalten, schätzt er.

Sollten die Buchungen durch unvorhergesehene Ereignisse wie Terroranschläge zusätzlich negativ beeinflusst werden, könnte der Billigflieger aber hinter seinem Gewinnziel zurückbleiben. Bisher peilen die Iren für ihr Geschäftsjahr einen Gewinn zwischen 1,3 und 1,35 Milliarden Euro an. Die Ryanair-Aktie büsste am Morgen gut zwei Prozent an Wert ein.

Pfund-Zerfall macht Ryanair zu schaffen

Im dritten Quartal bis Ende Dezember machte ein allgemeines ...

