Hannover (ots) - Mit einer internationalen Ökumenischen Jury und einem Empfang sind die Kirchen wieder auf den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin vertreten, die vom 9. bis 19. Februar 2017 stattfinden. Über die Internationale Katholische Vereinigung für Kommunikation SIGNIS und die Internationale Kirchliche Filmorganisation INTERFILM entsenden sie in diesem Jahr:



- Annette Gjerde Hansen, Theologin, BI Norwegian Business School Oslo (Norwegen); - Pfr. Dr. Hermann Kocher, Langnau i. E. (Schweiz); - Dr. Markus Leniger, Studienleiter an der Katholischen Akademie Schwerte; - Dr. Charles Martig, Direktor des Katholischen Medienzentrums, Zürich (Schweiz), Präsident; - Prof. Brent S. Rodriguez Plate, Hamilton College New York (USA); - Zsuzsanna Bányai, Animationsfilmregisseurin, Nagykovácsi (Ungarn).



Die Jury stellt sich vor beim traditionellen Ökumenischen Empfang anlässlich der Berlinale am 12. Februar 2017, 18.00 Uhr in der Katholischen Akademie in Berlin. Die Grußworte sprechen Bischof Dr. Gebhard Fürst, Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, und Pastor Dr. Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Keynote Speaker eingeladen ist Amir Esfandiari, Head of International Affairs beim Fajr International Film Festival Teheran, wo seit 2008 eine interreligiöse Jury mit Beteiligung der christlichen Filmorganisationen etabliert ist.



Der Ökumenische Empfang findet statt:



am 12. Februar 2017, 18.00 Uhr in der Katholischen Akademie in Berlin, Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin.



Eine Anmeldung ist per E-Mail beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz möglich unter p.hasenberg@dbk.de.



Hannover, 6. Februar 2017



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt



Diese Presseinladung wird von den Pressestellen der EKD, der Deutschen Bischofskonferenz und des Erzbistums Berlin zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.



OTS: EKD Evangelische Kirche in Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55310.rss2



Pressekontakt: Carsten Splitt Evangelische Kirche in Deutschland Pressestelle Stabsstelle Kommunikation Herrenhäuser Strasse 12 D-30419 Hannover Telefon: 0511 - 2796 - 269 E-Mail: presse@ekd.de