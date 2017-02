Das ist nicht unbedingt die allerschlechteste Nachricht vom US-Medienkonzern: Der Chef der Walt Disney Company könnte über die geplante Spanne hinaus am Ruder bleiben.



Bob Iger hatte eigentlich angekündigt, sein Engagment bei Walt Disney nicht erneut zu verlängern. In der Ära Iger hat man aber offenbar versäumt, einen klaren Nachfolger aufzubauen, die interne Nachfolge gilt als schwierig. Einen externen Kandidaten anzuheuern, gilt wegen der Einarbeitung in die besondere Disney-Thematik aber als noch problematischer.



Nun wird offenbar zunächst vorsichtig ausgelotet, wie eine weitere Iger-Amtszeit ankommen würde: Das Wall Street Journal weist auf die Überlegungen innerhalb des Disney-Managements hin und beruft sich dabei auf informierte Kreise ("sources").



Die Disney-Aktie hatte am Freitag 0,29 Prozent auf 110,30 Dollar nachgegeben, seit Jahresbeginn: + 4,75 Prozent.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst