In Berlin-Schöneberg sind am Sonntagabend drei Menschen bei einem Brand in einem Saunaclub ums Leben gekommen. Eine Person ist schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers im Untergeschoss des Clubs in der Kurfürstenstraße ist noch nicht bekannt. Ebenso muss die Identität der Verstorbenen noch geklärt werden. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht; es handele sich um einen 48 Jahre alten Mann. Die Lösch- und Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da der Saunaclub über rund 60 Einzelkabinen verfügte.

Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.