Frankfurt - Nachdem die Märkte in der vorherigen Woche Gewinne verbuchen konnten, bewegten sie sich in den vergangenen Tagen in die entgegengesetzte Richtung, so die Experten von Union Investment. Unsicherheit in der Euro-Peripherie sowie Maßnahmen der Trump-Administration h'tten in Zurückhaltung und Gewinnmitnahmen bei den Anlegern resultiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...