Der DAX ist mit einem recht deutlichen Minus in den Tag gestartet. Allerdings wurde das Minus bereits schnell wieder kleiner. Kurz nach 10 Uhr notierte der DAX sogar leicht im Plus. Oswald Salcher von Flatex über die Richtungssuche des Deutschen Leitindex. Im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth spricht Oswald Salcher außerdem über den Dow Jones, den EUR/USD-Kurs und die Volatilität an den Märkten.