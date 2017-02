Berlin (ots) - Die Schauspielerin Inge Keller ist tot. Die "Grande Dame des Deutschen Theaters" verstarb am Montagvormittag im Alter von 93 Jahren, wie die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" aus Familienkreisen erfuhr. Mehr dazu in Kürze auf www.neues-deutschland.de.



