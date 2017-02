Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump lässt deutschen Sentix-Konjunkturindex leicht sinken

Der vom Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren erhobene Konjunkturindex für Deutschland ist im Februar leicht gesunken, was an einem deutlichen Rückgang der Erwartungskomponente nach den dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump lag. Laut Sentix ging der Konjunkturindex auf 31,3 (Januar: 33,1) Punkte zurück. Der Index der Erwartungen sank auf 11,0 (15,3) Punkte. Dagegen stieg der Index der Lagebeurteilung auf 53,5 (52,5) Punkte, den höchsten Stand seit Juli 2011.

VDMA: Ausland fragt weniger Maschinen "Made in Germany" nach

Der Auftragseingang im Maschinenbau in Deutschland hat das Jahr 2016 mit einem weiteren durchwachsenen Monat beendet. Für den Dezember ergab sich insgesamt ein Minus der Bestellungen von real 15 Prozent. Wesentlicher Grund dafür war das starke Großanlagengeschäft im Vorjahresmonat. "Im Gesamtjahr 2016 verbuchte der Maschinenbau damit ein Minus der Auftragseingänge von real 2 Prozent", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum deutlich aufgehellt

Die Stimmung der Wirtschaft im Euroraum hat sich weiter aufgehellt. Der vom Münchner Ifo Institut erhobene Index stieg im ersten Quartal 2017 von 8,2 auf 17,2 Saldenpunkte. "Die Erwartungen sind deutlich positiver als im Vorquartal. Die befragten Experten schätzen auch die aktuelle Lage günstiger ein", erklärte das Institut. "Die konjunkturelle Erholung nimmt Fahrt auf."

OECD: Portugal muss mehr für Ausbildung tun

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Regierung Portugals aufgefordert, mehr für die Ausbildung der Bevölkerung zu tun. "Der hohe Anteil von Schulabbrechern und Sitzenbleibern könnte durch eine bessere Lehrerausbildung, die Beachtung bewährter Unterrichtspraktiken und eine stärkere Konzentration auf die Grundschulausbildung und Risikoschüler verringert werden", heißt es im aktuellen Länderbericht der OECD für Portugal.

Hassliebe zwischen Trump und Japan treibt Anleger um

Fleisch, Autos und Währungen: Genau darum müssen sich Investoren beim Blick auf die Haltung von US-Präsident Donald Trump zu Japan Sorgen machen, dem engsten Verbündeten der USA in Asien. Erst vor Kurzem drosch Trump auf Japan ein und beschuldigte das Land der Währungsmanipulation. Weder hielt ihn der bevorstehende Besuch von Premier Shinzo Abe Trump von seinen harschen Worten ab, noch sein Plan, mit Tokio ein bilaterales Freihandelsabkommen zu schließen.

Warum Investoren Trumps Bankenpolitik lieben

Die sechs größten US-Banken könnten ihren Investoren womöglich über 100 Milliarden Dollar Kapital in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgeben, wenn die neue US-Regierung es schafft, die Bankenindustrie wie geplant zu deregulieren. Präsident Donald Trump unterschrieb am Freitag ein Memorandum, das eine Prüfung des Dodd-Frank-Act anordnet. Das Gesetz ist seit der Finanzkrise die Grundlage der Finanzmarktregulierung, an der sich Aufsichtsbehörden wie die Federal Reserve orientieren. Trump sagt, dass er diesen Regeln deutlich reduzieren will.

Mit Trump kehrt globale Deregulierungsspirale zurück

Der höchste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump gibt den Ton vor. Laut Gary Cohn liegt die internationale Zusammenarbeit bei der Finanzaufsicht auf Eis, wenn sie nicht sogar ganz tot ist. Im Gegenzug entbrennt womöglich der weltweite Wettbewerb um die laxeste Regulierung in vollen Zügen. Der frühere Finanzmanager von Goldman Sachs will weite Teile der Nach-Krisen-Regulierung zurückfahren.

Deutsche Privatbanken kritisieren Trumps Deregulierungspläne

Deutschlands Privatbanken haben Kritik an den Plänen von US-Präsident Donald Trump zur Deregulierung des US-Bankensektors geübt. "Wertvolle Errungenschaften, insbesondere auf international vereinheitlichter Basis, sollten nicht einfach über den Haufen geworfen werden. Eine 'competition of laxity' in der Regulierung hilft niemandem", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB.

Ölspekulanten spielen neue Karte und treiben Spotpreise an

Auf dem Ölmarkt sieht es nach einem Abebben der Angebotsflut aus. Diese Entwicklung könnte die Preise für das schwarze Gold tendenziell nach oben treiben. Genau das zeigt ein wichtiges Marktbarometer an, das den Zusammenhang zwischen aktuellen und künftigen Ölpreisen misst. Seit mehr als zwei Jahren muss für das erst in der Zukunft zu liefernde Öl mehr bezahlt werden als am Spotmarkt. Diese Marktkonstellation nennt sich "Contango". Daraus folgt: Es lohnt sich Öl zu lagern, anstatt es gleich wieder zu verkaufen.

CDU und CSU rufen Merkel zur Spitzenkandidatin aus

Die Spitzen von CDU und CSU haben sich wie erwartet für Kanzlerin Angela Merkel als gemeinsame Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl ausgesprochen. Diesen Beschluss fassten die Präsidien beider Parteien am Montag bei ihrem Treffen in München, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Es habe "einhellige Unterstützung" für die CDU-Vorsitzende Merkel gegeben, hieß es.

London macht wegen Ukraine-Krise weiter Druck auf Russland

Vor einem Treffen der EU-Außenminister hat Großbritannien dafür plädiert, den Druck auf Russland aufrecht zu erhalten. Es gebe angesichts der Lage in der Ukraine derzeit keinen Grund, die Sanktionen zu lockern, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Montag in Brüssel. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte "große Sorgen", dass der vereinbarte Waffenstillstand in der Ukraine auch weiterhin gebrochen werde "und die Lage dort komplizierter wird".

Japanische Raumfahrtbehörde scheitert mit System zur Weltraumschrott-Bergung

Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa ist mit ihrem neuen System zum Einsammeln von Weltraumschrott gescheitert und hat damit einen weiteren Misserfolg erlitten. "Es ist sicherlich enttäuschend, dass wir die Mission beendet haben, ohne eines der Hauptziele zu erreichen", sagte der Jaxa-Wissenschaftler Koichi Inoue am Montag in Tokio. Er und sein Team wollten eigentlich mit einem langen Stahlseil Weltraumschrott aus der Erdumlaufbahn einsammeln.

