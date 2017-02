FMW-Redaktion

Donald Trump hatte in einem Interview mit Fox News Interessantes zu Putin zu sagen: auf die Aussage des Fox-Interviewers Bill O'Reilly, wonach Putin ein "Killer" sei ("he's a killer though, Putin's a killer."), sagte Trump sinngemäß: wir sind auch nicht viel besser, es gebe auch in den USA viele Killer, er respektiere Putin: "I do respect him. Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'll get along with them (..). We've got a lot of killers. You think our country's so innocent? Take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes."

Das löste scharfe Proteste aus vor allem bei Mitgliedern der US-Demokraten, jedoch auch bei dem Sprecher der Republikaner, McConnell - sowie auch beim Kreml. So sagte der Pressesprecher des Kreml, Dmitry Peskov, die Bezeichnung Putins als "Killer" sei "unakzeptabel" und "beleidigend". Man erwarte nun eine Entschuldigung des doch eigentlich sehr respektierten Senders.

In dem Interview äussert sich Trump auch zum Iran, zu Steuersenkungen ("ich glaube noch in diesem Jahr") und anderen ...

