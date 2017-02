Die auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Hahn-Gruppe hat das Fachmarktzentrum "ZentRo" in Rothenburg ob der Tauber erworben. Das Objekt soll in Kürze in einen neuen Publikumsfonds eingebracht werden.Wie die Gesellschaft mitteilt, beträgt das Investitionsvolumen der Transaktion inklusive Erwerbsnebenkosten und Baukostenzuschuss für einen Mieter rund 25 Millionen Euro. Verkäufer des Fachmarktzentrums ist der Axa Fonds Property Trust, die Vermittlung erfolgte durch Savills Stuttgart.

