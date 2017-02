Nürnberg (ots) -



"Perfecting the Classics": Mit diesem Titel geht die AEG Tasteology Dokumentation noch einmal in die Verlängerung. Im Mittelpunkt der Abschlussfolge - der Caesar Salad. Vier der innovativsten Food-Experten weltweit interpretieren ihn auf ihre Weise.



Tasteology: Das Geschmacks-Erfolgserlebnis



Was genau macht ein kulinarisches Erlebnis aus? Wie lässt es sich steigern? Mit diesen Fragen im Gepäck der Tasteology Dokumentation geht AEG der Perfektionierung von Geschmackserlebnissen auf den Grund.



Caesar Salad: Den Klassiker viermal neu gedacht



Auf keiner Menükarte darf er fehlen: Der Caesar Salad zählt weltweit zu den beliebtesten Restaurant-Klassikern. Gerade weil er durch seine ikonische Zubereitungsart in aller Munde ist, wagen sich vier Geschmacks-Profis an seine Neuerfindung. In der Tasteology Bonus-Episode entdecken der deutsche Spitzenkoch und Wagyu Rind-Züchter Ludwig Maurer, die Bloggerinnen Tanja Krakowski und Lea Brumsack von "Culinary Misfits", die kolumbianische Chefköchin Catalina Vélez und der kanadische Bestsellerautor Mark Schatzker ("The Dorito Effect") ungeahnte Facetten des Salatklassikers.



