Bei der Suche nach einem Nachfolger von Grube schreiben die Konkurrenten der Bahn eine ungewöhnliche Petition: Sie fordern die Regierung auf, das Amt in zwei Positionen aufzuteilen. Der Grund klingt plausibel.

Die Wettbewerber der Deutschen Bahn und die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) fordern in einem offenen Brief eine komplette Neuausrichtung der Eisenbahnpolitik in Deutschland. In dem Schreiben mit dem Titel "Brauchen wir überhaupt einen neuen Bahnchef?" fordern sie die Bundesregierung auf, das Amt des Bahnchefs in zwei Jobs zu teilen. Der Posten sollte "zunächst nicht nachbesetzt werden, vielmehr sollten zwei Bahn-Manager mit klarem Auftrag, einmal für die Infrastruktur und zum anderen für die Verkehrsleistungen" an die Arbeit gehen.

Mit dem Brief kommt eine alte Debatte, die die Politik eigentlich für beendet erklärt hatte, wieder neuen Schwung. Kritiker der Deutschen Bahn und Parteien wie die FDP und die Grünen fordern seit Jahren eine Trennung des Konzerns. Das Schienennetz sollte in den Händen des Staates liegen und die Transportgesellschaften wie der Nah,- Fern- und Schienengüterverkehr dagegen könnten privatisiert werden und sich dem Wettbewerb stellen. Doch gegenüber der großen Koalition konnten sie sich nicht durchsetzen.

Zu den Unterzeichnern des aktuellen Briefes zählen namhafte Köpfe aus Politik und Bahnindustrie. So gehören etwa Claus Weselsky, der Chef der Gewerkschaft GDL, Reinhold Dellmann (SPD), Ex-Infrastrukturminister des Landes Brandenburg, und Detlef Neuß, Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, dazu. Auch zahlreiche Wettbewerber wie Christian Schreyer, Chef des Nahverkehrsbetreibers Transdev, Hans Leister, Ex-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...