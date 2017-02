Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Die vielleicht größte Disruption der Automobilbranche aller Zeiten hat begonnen. In den nächsten Jahren werden immer mehr Elektrofahrzeuge Autos mit herkömmlichen Antrieben ersetzen. Dabei wird wie bei jeder disruptiven Entwicklung Gewinner und Verlierer geben. Und es wird für Anleger höchste Zeit, sich richtig zu positionieren. Schon die ersten Wochen des neuen Jahres zeigen recht deutlich, dass sich die beginnenden tiefgreifenden Veränderungen in der Automobilbranche mittlerweile auch in den Kursen der Aktien niederschlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...