Gerade habe ich mir angeschaut, wie sich bei der Windenergie in 2016 die Kapazitäten zur Stromerzeugung entwickelt haben. In dem Sektor gibt es ein starkes Wachstum. BNP Paribas nennt dazu interessante Zahlen: Mitte 2016 soll demnach die Kapazitäten zur Erzeugung von Windenergie weltweit bei 456.486 Megawatt gelegen haben. Zum Jahresende waren es geschätzt 500.000 Megawatt. Verlässliche Zahlen gibt es noch nicht für das zweite Halbjahr - aber für das erste. Und da stach China mit einem Zuwachs von 10.000 Megawatt Windkraftleistung besonders hervor. In Indien und Deutschland lag das Plus im Bereich 2.400 Megawatt. Prozentual gesehen besonders schön war das Plus von 12,5% in Brasilien. Mit anderen Worten: Die Windenergie boomt - und vorbei...

