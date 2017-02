Der Clean Power Plan ist noch lange nicht am Ende und Präsident Donald Trump hatte trotzdem versprochen, die Arbeitsplätze in den Kohleminen in Staaten wie West Virginia und Wyoming zurückzubringen. Die Öffentlichkeit glaubt, dass übermäßige staatliche Regulierungen die Kohleindustrie in die Knie gezwungen hätte. Daher ist es leicht zu glauben, dass sich Kohle in den kommenden Monaten und Jahren schnell wieder erholen wird.



Minenunternehmen wie Cloud Peak Energy (WKN:A0YERN) und Consol Energy (WKN:922002), die bisher die Insolvenz vermeiden konnten, zählen auch darauf, dass sich der Sektor wieder erholt.



Die Energie-Industrie wird aber nicht von irgendwelchen Stimmungen oder von irgendwelchen Politikern gemanagt ...

