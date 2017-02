Zürich - Im Quartier Brühlberg in Winterthur sind bis 2020 ca. 60 moderne Wohnungen oberhalb des Einkaufszentrums LOKwerk geplant. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property reicht demnächst die Baueingabe ein.

2009 wurde hinter der denkmalgeschützten Fassade der alten Lokomotivwerkstatt an der Zürcherstrasse in Winterthur ein modernes und urbanes Einkaufszentrum, das LOKwerk, erstellt. Bis 2020 sollen darüber rund 60 1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen entstehen. Die Mieter geniessen einen exklusiven Direktzugang zu den attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen des LOKwerks. Die metallverkleidete Aufstockung in Holzbauweise harmoniert mit der muralen Erscheinung des Bestands und ist intelligent auf das bestehende statische System abgestimmt.

Baubeginn für 2018 geplant



