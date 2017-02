Die Medigene-Aktie steigt heute um über 2% und rückt damit wieder in die Nähe des 5-Jahres-Hochs vom 11.01.2017 (14,77 Euro). Medigene ist ein Unternehmen, das auf die Erforschung von Wirkstoffen in der Krebs-Immuntherapie, hauptsächlich in der prä-klinischen Phase, spezialisiert ist. Bei laufenden Erträgen kann das Unternehmen bisher nur auf die Einnahmen des Produkts Veregen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...