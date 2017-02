Bad Marienberg - Bundeskanzlerin Merkel reist am Dienstag nach Warschau, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dort führt sie Gespräche mit Polens Ministerpräsidentin Szydlo und Staatspräsident Duda.

