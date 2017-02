Luzern (ots) - Dr. med. Holger Spangenberger wird neuer Chefarzt

der Inneren Medizin am Luzerner Kantonspitals (LUKS) Wolhusen. Er

tritt damit die Nachfolge des bisherigen Chefarztes - Dr. med. Martin

Peter - an, der Ende Juni in Pension geht.



Der Spitalrat des LUKS hat Dr. med. Holger Spangenberger zum

Chefarzt der Abteilung Innere Medizin gewählt. Er ist seit 2012 als

Internist und Gastroenterologe am LUKS Wolhusen tätig. Der bestens

ausgewiesene Facharzt mit mehrjähriger Erfahrung in leitenden

Positionen übernimmt damit die Nachfolge des bisherigen Chefarztes.



Breite fachliche Erfahrung



Holger Spangenberger studierte Medizin an der Universität Köln (D)

und schloss das Studium 1992 mit dem Staatsexamen ab. Er wurde in der

Medizinischen Klinik des Lehrkrankenhauses Köln-Holweide ausgebildet

und war dort mehrere Jahre auf der inneren Intensivstation und der

Abteilung für Hämatologie und Internistischen Onkologie tätig. 1998

absolvierte er einen Forschungsaufenthalt im St. Thomas Hospital in

London (GB). 2000 wurde er Facharzt für Innere Medizin und 2001

erwarb er den Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie.

Danach folgten verschiedene Tätigkeiten in der Funktion als Oberarzt

am St. Walburga-Krankenhaus Meschede und dann am St.

Vinzenz-Krankenhaus Düsseldorf, wo er den Schwerpunkt

Gastroenterologie erwarb. Zuletzt war er schliesslich Chefarzt der

Inneren Abteilung am Eduardus-Krankenhaus Köln-Deutz. Seit nun 5

Jahren arbeitet Holger Spangenberger am LUKS Wolhusen, wo er bis

zuletzt erfolgreich als Co-Chefarzt in der Abteilung Innere Medizin

neben Dr. med. Martin Peter tätig war.



Nachfolge von Martin Peter



Holger Spangenberger folgt auf Martin Peter, der nach

verdienstvoller Tätigkeit Ende Juni 2017 in Pension geht. «Wir danken

Martin Peter für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm für

seinen neuen Lebensabschnitt viel Erfüllung», sagt Dr. med. Richard

Herzog, Departementsleiter LUKS Wolhusen. Martin Peter ist seit über

30 Jahren am LUKS Wolhusen tätig und seit 2005 Chefarzt Medizin am

LUKS Wolhusen.



Bildmaterial steht unter http://ots.de/jHsvZ bereit. Für weitere

Auskünfte steht das LUKS gerne zur Verfügung.



Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist das grösste Zentrumsspital

der Schweiz. Es umfasst die Standorte Luzern, Sursee und Wolhusen

sowie die Luzerner Höhenklinik Montana. Im Luzerner Kantonsspital

sorgen über 6300 Mitarbeitende rund um die Uhr für das Wohl der

Patientinnen und Patienten. Es versorgt ein Einzugsgebiet mit rund

700 000 Einwohnern bei 860 Akutbetten. Das LUKS behandelt jährlich 40

611 stationäre Patientinnen und Patienten und verfügt über 532 676

ambulante Patientenkontakte. Seine Kliniken und Institute bieten

medizinische Leistungen von höchster Qualität.



