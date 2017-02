Bad Salzuflen - Der Stabilitas Gold+Resourcen-Fonds (ISIN LU0229009351/ WKN A0F6BP, P-Shares) wurde als Basisinvestment für den Edelmetall- und Rohstoffminenbereich konzipiert, so die Experten von Stabilitas Fonds.Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Goldminensektor. Ergänzend würden Anlagen in Silber-, Weissmetall- und Basismetallwerten getätigt. Diversifizierung erfolge nach Regionen sowie Marktkapitalisierung, um möglichst umfassend an den Chancen zu partizipieren.

