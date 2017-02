Gegen Ende 2016 vollzog das Wertpapier der US-Investmentbank JP Morgan Chase & Co. eine steile Rally und fiel kurz darauf in eine mehrwöchige Konsolidierung - diese scheint sich aber nach den deutlichen Zugewinnen aus letzter Woche einem Ende zu nähern und bietet daher wieder hervorragende Long-Chance!

Die letzten drei Jahre über konsolidierte das Wertpapier von JP Morgen Chase tendenziell in einer ausgeprägten Ruhephase zwischen 50,00 sowie 72,72 US-Dollar auf der Oberseite seitwärts. Erst nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump setzte sich der Kurs über die Jahreshochs aus 2015 hinweg und vollzog eine steile Rally bis in den Bereich von 88,17 US-Dollar. Zwar flaute die Kursdynamik des Wertpapiers in den letzten Handelstagen 2016 merklich ab und führte zu einer Konsolidierung zurück auf 83,03 US-Dollar, jedoch greifen Innerhalb dieser Bullen erneut an und könnten bald für einen Test der Jahreshochs sorgen. Ein Ausbruch darüber würde sofortiges Kurspotential freisetzen können und erlaubt ...

